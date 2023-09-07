"لا تشارك في هذه المهزلة مجددًا" .. تحريض هالاند بعد اقتراب ميسي من "الكرة الذهبية"

أكبر تحريض للنجم النرويجي إرلينج هالاند بسبب ليونيل ميسي

"لا تشارك في هذه المهزلة مجددًا".. هكذا حرض الاسكتلندي كريج بيرلي، نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند، حال خسارته جائزة "الكرة الذهبية"، لمصلحة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويتنافس هالاند مع ميسي و28 نجمًا عالميًا، على "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم لعام 2023؛ حيث يُعتبر الثنائي النرويجي والأرجنتيني، المرشح الأقوى للفوز بالجائزة.

واعتبر بيرلي في تصريحات لشبكة "ESPN"، أن هالاند الأحق بالجائزة؛ حيث سجل أكثر من 50 هدفًا، وتوّج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا"، مع فريقه مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي الماضي.

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وعن تتويج ميسي، بلقب كأس العالم "قطر 2022" مع منتخب الأرجنتين، أكد نجم تشيلسي السابق، على أنه يُعد إنجازًا عظيمًا، لكن المسابقة لم تتجاوز الـ4 أسابيع.

وأضاف: "بخلاف هذه الأسابيع الأربعة.. مستوى ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2022-2023، لم يكن جيدًا على الإطلاق، كما لم يحقق فريق العاصمة، أي إنجاز كبير".

وتوقع كريج بيرلي، أن يتوج ميسي بـ"الكرة الذهبية"؛ بسبب التصويت العاطفي له من الصحفيين؛ مختتمًا حديثه بالقول: "إذا حدث ذلك، يجب على هالاند، أن لا يذهب إلى هذا الحفل مجددًا، طوال حياته".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، انضم في صيف العام الحالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.