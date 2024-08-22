روي كين: لا أفهم لماذا تسامح الجميع مع ما فعله ألونسو في ليفربول!

رفض اللعب مع الريدز من أجل آرسنال

أكد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد السابق أن زملائه السابقين في الشياطين الحمر، كانوا سيرفضون التسامح مع السلوك الذي قام به تشابي ألونسو مع ليفربول.

بعض التقارير الصحفية قالت إن اللاعب الإسباني السابق حاول إجبار الريدز على السماح له بالانتقال إلى آرسنال، عن طريق رفض اللعب أمام ستاندار لييج البلجيكي في المرحلة التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

ألونسو وافق في النهاية وشارك في فوز فريقه بهدف سجله ديرك كويت، ولكن كين قال في تصريحات مع برنامج " Stick to Football":"في بعض الأحيان يرغب اللاعب في مغادرة النادي وهذا أمر طبيعي، ولكني أشعر بالاندهاش من عدم انقلاب اللاعبين بالفريق على أي شخص يرفض اللعب من أجل الرحيل".

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وأضاف:"لم نكن لنتسامح أبدًا مع هذا السلوك في مانشستر يونايتد، إنه أمر محبط بالنسبة للمدرب أن يرى لاعبًا لا يقوم بوظيفته والجميع يتعاملون معه كزملاء بشكل طبيعي".

جدير بالذكر أن صفقة انتقال ألونسو إلى آرسنال في 2008 فشلت، ليستمر اللاعب لمدة موسم مع ليفربول ويواصل تألقه مع الريدز، ليتوجه إلى ريال مدريد في 2009 ويصبح من أساطير النادي الإسباني.