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Jude Bellingham Real Madrid 2025 FIFA Club World CupGetty
Chris Burton

"هذا الشيء يجذبني إلى تشابي ألونسو" .. بيلينجهام يكيل المديح لمدرب ريال مدريد الجديد

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بيلينجهام يعترف بأن تشابي ألونسو قد جلب "أسلوبًا جديدًا" إلى ريال مدريد، حيث يتأقلم النجم الإنجليزي مع خطة تكتيكية جديدة.

ماذا حدث؟

غالبًا ما كان لاعب الوسط النشط جود بيلينجهام يلعب في مركز رقم 10 أو مهاجم متأخر تحت قيادة المدرب السابق للريال كارلو أنشيلوتي، مما سمح له بالتوغل في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل 38 هدفًا خلال موسمين في سانتياجو برنابيو.

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لكن تشابي ألونسو، الفائز بكأس العالم، عاد إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف وجلب معه نهجًا جديدًا. وقد اعترف بأن بيلينجهام سيكون في مركز أعمق في خططه.

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Jude Bellingham Real Madrid 2025 FIFA Club World CupGetty

ما قاله بيلينجهام

نجم منتخب إنجلترا سعيد بالقيام بأي مهمة تُسند إليه، حيث أوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ما يسعى إليه مدربه: "مع هذا الأسلوب الجديد، نريد أن نلعب بين الخطوط، نريد أن نسيطر على المباراة، لكن تشابي يقول إننا يجب ألا نفقد القدرة على الهجوم عندما تتاح لنا الفرصة لتسريع اللعب - نريد أن نستغل ذلك. نريد أن نسيطر على المباراة".

المباراة التالية

هل تعلم؟

وأضاف بيلينجهام عن العمل تحت قيادة لاعب وسط ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق ألونسو، بعد أن شاهده يحقق لقب الدوري الألماني في منصبه التدريبي السابق في باير ليفركوزن: "تشابي شخص لطيف للغاية، ولديه أسلوب رائع في التحدث مع اللاعبين. بالنسبة لي، ما يجذبني إليه هو طاقته تجاه كرة القدم. إنه نشط للغاية. إنه يتحرك ويشارك حتى يتمكن من رؤية المباراة وشعورها بشكل أفضل. عندما ترى مدربًا مثله، تشعر بأنك منجذب إلى طاقته".

Xabi Alonso Real Madrid 2025 FIFA Club World CupGetty

ما هو مستقبل ريال مدريد؟

يشارك بيلينجهام وزملاؤه حاليًا في كأس العالم للأندية، حيث يسعون إلى افتتاح عهد ألونسو بفوز كبير، وسيواجهون يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي، في دور الـ16 من تلك المسابقة يوم الثلاثاء.

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