بعد اليأس من ألونسو .. مرشح برتغالي وآخر ألماني لخلافة كلوب في ليفربول!

الخيارات تتقلص أمام الريدز

قرر نادي ليفربول الإنجليزي تقليص قائمته الخاصة بالمدربين المستهدفين لخلافة يورجن كلوب، ليقع الاختيار على مدرب برتغالي وآخر ألماني.

كلوب يستعد لمغادرة قلعة الريدز بنهاية هذا الموسم بعد رحلة طويلة قضاها في أنفيلد، ومن المتوقع أن يقضي الموسم المقبل في فترة راحة من التدريب.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية قالت إن إدارة ليفربول بقيادة مجموعة "فينواي" الرياضية، بدأت تتعمق في البحث عن مدرب جديد لخلافته، وكانت تعتبر تشابي ألونسو بمثابة المرشح الرئيسي، ولكنها ستوجه أنظارها الآن نحو الثنائي روبن أموريم ويوليان ناجلسمان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ليس متأكدًا من قدرته على إقناع المدرب الإسباني بهذه الخطوة، بسبب وجود العديد من الخيارات أمامه مثل البقاء مع ليفركوزن أو الانتقال لبايرن ميونخ، بفضل النتائج المبهرة التي يحققها مع فريقه الحالي بخوض 33 مباراة من دون هزيمة.

ولذلك قرر ليفربول التركيز على أموريم الذي يقدم مستويات مميزة مع سبورتنج لشبونة في البرتغال، وتوجها بحصوله على لقب الدوري المحلي في عام 2021 ليبرز كأحد أهم المدربين اللامعين في أوروبا، ومن المقرر أن يتطلب التعاقد معه تعويض لشبونة ماليًا.

وعلى الجانب الآخر هناك ناجلسمان البالغ من العمر 36 سنة، حيث يصغر أموريم بـ3 سنوات، ويرتبط بعقد مع منتخب ألمانيا ينتهي بعد بطولة يورو 2024، ولكن رحيله مرتبط بخروج المانشافت من المسابقة.

يذكر أن كلوب يستعد لخوض نهائي كأس رابطة المحترفين "كارابو كب" مع ليفربول غدًا، الأحد، ضد تشيلسي، طمحًا في ضمان بطولة أخرى له مع الريدز قبل الرحيل المنتظر.