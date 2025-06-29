بسبب مبابي .. أسطورة ألمانيا يتوقع فشل تشابي ألونسو مع ريال مدريد!

بدأ تشابي ألونسو مسيرته مع ريال مدريد بشكل سلس حتى الآن في كأس العالم للأندية هذا الصيف.

عاد ألونسو إلى العاصمة الإسبانية في مايو، حيث وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات ليحل محل كارلو أنشيلوتي.

مهمته الفورية هي دفع ريال مدريد إلى أبعد مدى ممكن في المسابقة، بعد غياب الألقاب في الموسم العادي 2024/25.

وقد سمحت انتصارات ريال مدريد في مباراتين وتعادله في أخرى له بالتصدر المجموعة الثامنة، مما أهّله لمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 يوم 1 يوليو.

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قبل هذه المباراة، يأمل ألونسو في عودة مهاجمه الرئيسي كيليان مبابي، الذي غاب عن جميع مباريات دور المجموعات بسبب المرض.

قبل المباراة الأخيرة لريال مدريد في دور المجموعات - التي انتهت بفوزه 3-0 على سالزبورج - أكد ألونسو أنه لن يخاطر بمشاركة مبابي ضد الفريق النمساوي.

كان الهدف هو الحفاظ على لياقته البدنية لمباراة يوفنتوس، وهو ما يسير على ما يرام، حيث من المتوقع أن يجلس جونزالو غارسيا على مقاعد البدلاء.

فاز مبابي بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني برصيد 31 هدفًا في الدوري و43 هدفًا في المجموع، لكن التساؤلات لا تزال قائمة حول مدى توافقه مع فينيسيوس جونيور.

تحت قيادة أنشيلوتي، لعب مبابي في مركز المهاجم، بينما احتفظ فيني جونيور بمركزه في الجانب الأيسر، وهو المركز الذي يحبه بشكل خاص. لذلك، يجب على ألونسو أن يجد طريقة لجعلهما يلعبان معًا.

أكد يورجن كلينسمان، المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة، أن هذا الأمر قد يحدد مصير الموسم الأول لألونسو على رأس الفريق.

"الفرق التي تضم ميسي هي الوحيدة التي يمكنها الدفاع بعشرة لاعبين. ريال مدريد يحاول إرجاع مبابي وفينيسيوس للدفاع. هل أنا مقتنع بأن ألونسو سيتمكن من ذلك؟ لا"، وفقًا لصحيفة ماركا.

هذان شخصيتان يجب على تشابي التعامل معهما، وأنا متأكد من أن الفريق سيتمكن من التعويض لتحقيق أفضل النتائج. في باريس سان جيرمان، لم ينجح الأمر خلال هذين العامين مع نيمار ومبابي وميسي.

سيكون من الصعب على شابي تحسين أداءهما الدفاعي.