سيجتمع مع أنشيلوتي .. تشابي ألونسو يعود إلى ريال مدريد و"الكشف عن السبب"!

تشابي ألونسو يعود لمقر تدريبات ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن عودة تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، إلى فالديبيباس، مقر تدريبات فريقه القديم ريال مدريد.

ويستعد ليفركوزن، لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء القادم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ليفركوزن، من المنتظر أن يخوض مرانًا، داخل مقر تدريبات ريال مدريد، صباح اليوم الأربعاء، وقبل ساعات من مواجهة الميرينجي مع سالزبورج، في البطولة الأوروبية.

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وأشار التقرير إلى احتمالية وجود لقاء يجمع بين أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وتشابي ألونسو، خاصة أن الثنائي يكن كل منهما التقدير والاحترام للآخر.

ويعتبر ألونسو، أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي، في تدريب ريال مدريد، وكانت بعض الأنباء الصحفية، قد أشارت إلى توليه مهمة تدريب الميرينجي، في صيف 2026 عقب نهاية عقده مع ليفركوزن.

جدير بالذكر أن تشابي ألونسو، قد بدأ مسيرته التدريبية مع شباب ريال مدريد، في عام 2018، قبل أن ينتقل إلى رديف ريال سوسييداد، ومنه إلى ليفركوزن، في صيف 2022 والذي حقق معه الإنجاز بالفوز بالدوري الألماني، الموسم الماضي.