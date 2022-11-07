تسع حالات طرد ونهاية قبل الأوان .. فضيحة كروية في الأرجنتين!

نهائي كأس الأبطال في الأرجنتين بين بوكا جونيورز وراسينج شهد أحداثًا مؤسفة أدت لطرد تسعة لاعبين من الفريقين.

شهدت مباراة نهائي كأس الأبطال في الأرجنتين بين بوكا جونيورز وراسينج أحداثًا مؤسفة، بعد طرد سبعة من لاعبي الفريقين المتواجدين على أرض الملعب دفعة واحدة.

حكم المباراة فاكوندو تيلو قرر إنهاء المواجهة التي أقيمت مساء الأحد قبل دقيقتين على نهاية المباراة، بسبب وصول عدد لاعبي بوكا جونيورز المتواجدين على أرض الملعب إلى ستة لاعبين فقط، بسبب العدد الكبير من حالات الطرد في صفوفه.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت تسجيل كارلوس ألكاراز هدفًا قاتلًا لصالح راسينج في الدقيقة 118، لتندلع الاشتباكات.

وفي محاولة من الحكم للسيطرة على الأمور، قام بطرد عدد من لاعبي الفريقين، بواقع لاعبين من راسينج، وسبعة لاعبين من بوكا جونيورز، من بينهم لاعبين على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى مدربهم.

لاعبو بوكا جونيورز اعتدوا على ألكاراز وتحولت المباراة إلى معركة ضارية على أرض الملعب، وبعد هدوء الأحوال، والاستعداد لاستكمال المباراة، قام داريو بينيديتو بإشارة فسرها حكام تقنية الفيديو على أنها إهانة لحكم الساحة، ليتم طرده هو الآخر ويطلق فاكوندو تيلو الصافرة قبل دقيقتين على نهاية المباراة، ويكون ختام موسم 2022 في كرة القدم الأرجنتينية بمثابة فضيحة.