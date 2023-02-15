تسع حالات طرد .. سجل مرعب للحكم المتهم بأخذ أموال من برشلونة ضد ريال مدريد!

سجل ريال مدريد مع الحكم السابق كان سيئًا للغاية..

تتواصل أصداء الكشف الكبير في كرة القدم الإسبانية، بعدما أكدت إذاعة "كادينا سير" حصول خوسيه ماريا إنريكيز النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مبلغ يصل إلى 1.4 مليون يورو من نادي برشلونة.

المدفوعات التي قدمها برشلونة إلى إنريكيز جاءت على ثلاث دفعات خلال ثلاث سنوات، وما تسبب في إثارة الشكوك هو أن تلك المدفوعات توقفت بعدما ترك إنريكيز منصبه في لجنة الحكام.

صحيفة "Relevo" الإسبانية زادت من الشكوك المتعلقة بالأمر، بعدما كشفت عن سجل إنريكيز أثناء إدارة مباريات ريال مدريد إبان فترة عمله كحكم ساحة.

الحكم الكتالوني السابق، امتدت فترة عمله بين عامي 1979 و1992، ووصل إلى ذروة مسيرته عندما حصل على الشارة الدولية في عام 1987.

خلال مسيرته في التحكيم، أدار خوسيه ماريا إنريكيز ما مجموعه 132 مباراة، دون أن يتولى إدارة أي مباراة لنادي برشلونة، وهو الأمر المنطقي لارتباطه بلجنة التحكيم الكتالونية.

أما مع ريال مدريد، فقد أدار خوسيه ماريا إنريكيز 36 مباراة، وهو رابع أكثر حكم في التاريخ طرد لاعبين للنادي الملكي بإجمالي تسعة لاعبين.

بالإضافة إلى ذلك، فهو ثالث حكم أدار ما لا يقل عن 35 مباراة لريال مدريد، وعانى ريال مدريد من أسوأ سجل خسارة مع ذلك الحكم السابق، بنسبة 31%.