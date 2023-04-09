تسريح الموظفين ومخاصمة الطائرات.. تقشف برشلونة البعيد عن أصل الداء

هل تبدو خطوات إدارة برشلونة صائبة لحل أزمة النادي المالية؟

تضرب أزمة مالية نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة؛ أزمة طاحنة قال عنها إدوارد روميو، نائب رئيس القسم الاقتصادي لبرشلونة، أن النادي بحاجة لنصف مليار يورو للخروج منها.

الأزمة التي أطاحت بليونيل ميسي قائد الفريق وهدافه التاريخي وهداف الدوري الإسباني التاريخي خارج النادي قبل موسمين لعدم قدرة النادي الكتالوني على تجديد عقده ودفع راتبه؛ ما زالت مستمرة.

أزمة برشلونة الكبرى في فاتورة رواتب لاعبيه الباهظة لكن خطته لتوفير النصف مليار يورو تسير بشكل عجيب أحيانًا بالتخلي عن موظفيه وبسفر الفريق بالحافلة! فهل يبدو هذا كافيًا أو صحيحًا؟

أزمة مستمرة ربما عززتها كورونا

نشر برشلونة في سبتمبر 2019 بيانًا أن ميزانيته وصلت 990 مليون يورو خلال موسم 2018-19 وتوقعوا تخطي ميزانيتهم المليار يورو في 2019-20 ليكونوا أول نادٍ يصل لذلك.

لكن جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أضاعت كل هذا مع توقف النشاط الرياضي لما يقرب من 3 أشهر ومنع الجمهور من دخول الملاعب لفترة طويلة. جائحة كورونا ليست السبب الأول في الأزمة لكنها أسرعت في ظهورها.

اضطر برشلونة وقتها للتواصل مع لاعبيه لتقليص رواتبهم وقت الأزمة بقيمة 70% أي ما يوازي 16 مليون يورو خلال شهر. برشلونة لسنوات كان النادي الأكثر دفعًا للرواتب في كل الرياضات وليس كرة القدم فقط في العالم.

تقرير سبورتس إنتيليجانس لعام 2019 شمل 350 ناديًا في 8 لعبات مختلفة، وتصدره برشلونة بمتوسط 9.83 مليون جنيه إسترليني في العام، وقدروا راتب ميسي وقتها بـ 50 مليون إسترليني سنويًا، قبل أزمة الكشف عن راتبه وتجديده مقابل 550 مليون يورو على خمس سنوات.

الرواتب كانت وما زالت تثقل كاهل برشلونة الذي كشف عن ربح بعد الضرائب قيمته 98 مليون يورو في موسم 2021-22 ويتوقع وصوله إلى 275 مليون يورو هذا الموسم.

التضحية بالمشكلة الأصغر

بداية 2023 قالت قناة TV3 إن برشلونة سيستغنى عن 120 من موظفيه تقليلًا للنفقات، مع أخبار عن حصول النادي على قروض جديدة من بنكين إسبانيين بقيمة 49.5 مليون يورو على 3 سنوات.

خطوة "التسريح" تأتي بالتزامن مع ما يشهده العالم من تقليص عدد من المؤسسات الكبرى لعدد الموظفين سواء في مدينة برشلونة أو العالم كله؛ لكن هل فاتورة رواتب الموظفين في برشلونة كبيرة لهذا الحد؟

وقت جائحة كورونا أعلن ميسي قائد برشلونة أنهم سيخفضون رواتبهم لضمان أن يحصل الموظفين في ناديه على رواتبهم التي شكلت 7% "59 مليون يورو" من قيمة إنفاقات برشلونة في موسم 2021-22 وتوقع النادي أن تزيد إلى 61 مليون بسبب فتح متاجر جديدة والتضخم.

لكن في الوقت ذاته وفي نفس التقرير المالي للنادي فإن المتوقع أن تزيد رواتب الرياضيين 138 مليون لتصل إلى 656 مليون يورو هذا الموسم بعدما كانت 518 مليون يورو الموسم الماضي!

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة في السنوات الماضية كان يُجدد للاعبيه الكبار في السن مع جدولة رواتبهم على دفعات؛ يُقال إن ميسي رحل عن النادي وما زالت تتبقى له رواتب متأخرة.

وداعًا للطائرات وحقوق التلفزيون

قررت إدارة برشلونة في 2021 ترشيد النفقات بالسفر بالحافلة داخل إسبانيا بدلًا من الطائرات لتوفير 30 ألف يورو.

لا يعرف كيف أثمرت هذه الخطوة وهل أتت بنتيجة فعاله أم لا؟ مع تخلي برشلونة على فترتين عن 25% من الحقوق التلفزيونية للنادي على مدار 25 سنة. كما باع النادي حقوق تسمية ملعبه لمنصة سبوتيفاي.

يعرض برشلونة على ميسي بحسب إل ناسيونال راتبًا سنويًا 200 ألف يورو، بسبب الأزمة المالية وشقف الرواتب التي تمنعه من تسجيل اللاعبين الجُدد، مع حصوله على 100 مليون يورو وهو يغادر الفريق، وهي حوافز قد تصل إلى 200 مليون من أرباح اللاعب التجارية باستغلال اسمه.

إدارة برشلونة تبدو متخبطة في قراراتها؛ فالسفر بالحافلات أو تقليص رواتب الموظفين أو التخلي عنهم لن يحل أزمة النادي المالية؛ لأن أصل الداء المتمثل في رواتب لاعبي كرة القدم.