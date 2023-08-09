تسريب عقد عبد الرزاق حمد الله "الجنوني" مع الاتحاد .. أرقام ضخمة

أرقام خيالية في عقد عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد

SHAHID

لا يزال مستقبل النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الجدل في وسائل الإعلام المحلية وحتى العربية.

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حمد الله دخل في خلافات مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، ومجلس الإدارة، وسط أنباء عن رحيله في الصيف الحالي؛ قبل أن تخرج أخبار أخرى، تؤكد الصلح واستمراره في الموسم الرياضي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. سرب القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بعد الأرقام الجنونية، في عقد النجم المغربي، مع العميد الاتحادي، والتي تجعله يتمسك بالبقاء في صفوف الفريق.

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هذه الأرقام التي ذكرها الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع لتدوينات القصيرة "تويتر"، تتخطى حاجز الـ20 مليون ريال سعودي، حوافز ومكافآت فقط؛ على النحو التالي:

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* 8.2 ملايين لكل موسم يكمله اللاعب.

* مليون لكل موسم يحقق فيه هداف الدوري.

* مليون لكل موسم يحقق فيه أفضل لاعب.

* مكافأة تصل إلى 120 ألفًا للهدف الواحد.

* 3.3 ملايين إذا حقق الدوري.

* 2 مليون إذا حقق كأس السوبر.

* 2 مليون إذا حقق كأس الملك.

* 3 ملايين إذا حقق أبطال آسيا.

وأوضح القانوني الرياضي، أن هذه الحوافز والمكافآت، ليس لها علاقة بالراتب الثابت الذي يحصل عليه عبد الرزاق حمد الله، مع نادي الاتحاد، والذي لم يذكر قيمته.

وشدد أحمد الشيخي، على أن أي محترف أجنبي، يأتي إلى الملاعب السعودية، يعرف جيدًا أنه لا يوجد أي فريق خارجي، قادر على دفع مثل هذه المبالغ له.

SHAHID