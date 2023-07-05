تسريب صوتي لداني ألفيش في قضية الاغتصاب: لم تطلب مني التوقف!

رواية داني ألفيش لواقعة الملهى الليلي!

قضى داني ألفيش لاعب برشلونة السابق خمسة أشهر في السجن بتهمة التحرش الجنسي بإحدى الفتيات في ملهى ليلي، وسرب برنامج "كود 10" على قناة كواترو "الإسبانية" تسجيل صوتي لإفادة اللاعب البرازيلي في القضية.

في التسجيل الصوتي يظهر صوت ألفيش مقدمًا روايته للأحداث التي وقعت داخل النادي الليلي في برشلونة والتي يتهم فيها بالتعدي على فتاة، وفي إفادته، اعترف ألفيش بأنه كان قد كذب في السابق لحماية زواجه من المرأة التي يحبها.

وبخصوص يوم الواقعة، يعبر اللاعب في التسجيل الصوتي عن روايته للحدث قائلاً: "عندما دخلنا الحمام، وقفنا وجهًا لوجه، نعم قبلتني".

وأضاف: "لم يحدث أي شيء لم نرغب فيه، لقد عاملتها دائمًا بكل احترام".

وواصل: "تم استدعاؤنا إلى طاولة رقم ستة في النادي الليلي والتي تكون مفتوحة للجميع، تحدثت مع برونو، ثم قمنا بالإشارة إلى النادل وفورًا قام النادل بدعوة ثلاث فتيات كنا نستمتع وفي وقت قصير كان هناك "جاذبية جنسية".

بعد ذلك استمروا في علاقاتهم بحسب ما نشره حصريًا "كود 10": "سألتها مرتين إذا كانت تستمتع وقالت لي نعم ولم تقل لي في أي وقت في الغرفة الخاصة أو في الحمام أن أتوقف".