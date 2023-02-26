تسريب اسم الفائز بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم!

تسريب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم قبل موعد الحفل!

يتنافس العديد من النجوم على جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقام حفل النسخة السابعة من الجائزة يوم غدًا الإثنين في باريس بينما يتنافس ليونيل ميسي وكيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وإرلينج هالاند وكيفين دي بروينه لاعبي مانشستر سيتي وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة بالإضافة للعديد من الأسماء الأخرى.

لكن يبدو أن الفائز بنسخة 2022 قد تم تحديده بالفعل، حيث ذكر الصحفي الإسباني فرانسيسك أجيلار أن ميسي سيكون هو الفائز بجائزة "الفيفا".

كتب أجيلار عبر حسابه على موقع "تويتر": "ليونيل ميسي هو الأفضل يوم الإثنين، سيعلن "الفيفا" و صحيفتي ليكيب وفرانس فوتبول أنهما لم يدرجا ليونيل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولجعل الأمور أسوأ، سيقيم "الفيفا" حفل "ذا بيست" في باريس!".

إذا كانت معلوماته صحيحة، فسيفوز ميسي بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصل عليها سابقًا في عام 2019.

الأسطورة الأرجنتينية قاد منتخب بلاده إلى الفو بكأس العالم لأول مرة منذ 1986، وسجل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سبع أهداف، منها هدفان في المباراة النهائية ضد فرنسا.

ومع باريس سان جيرمان قدم ميسي أداءً رائعًا بعد موسم صعب في البداية، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 14 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات.