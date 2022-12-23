المزيد من تسريبات يوفنتوس .. أليجري: شخص مثل أرتور يساوي حقاً 75 مليوناً!

صفقة غريبة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس أتت باللاعب إلى إيطاليا

كشفت تقارير صحفية عن المزيد من التسريبات في قضية يوفنتوس والتلاعب بالميزانية التي يتم التحقيق فيها حالياً من السلطات الإيطالية.

وأعاد القضاء الإيطالي الخميس عبر المدعي العام فتح التحقيق مع يوفنتوس وعدة أندية بسبب توفر المزيد من الأدلة التي قد تدينهم فيما يخص التلاعب بالميزانية.

ونشرت "لاجازيتا" تسجيلاً لماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس يتحدث مع شخص مجهول بخصوص انتقالات الفريق: "ميركاتو هذا العام هو الحقيقي، الماضي كان لموازنة الميزانية فقط، ولذا كان مجرد هراء".

وواصل المدير الفني: "هل تعتقد حقاً أن شخصاً مثل أرتور يساوي 75 مليوناً، تم مبادلته مع ميراليم بيانيتش لتحقيق ربح إيجابي والآن هو مصاب، الأمر واضح الآن أن هذا اللاعب لا يساوي تلك القيمة".

يذكر أن صفقة تبادل أرتور مع بيانيتش بين يوفنتوس وبرشلونة قبل عامين أثارت عديد التساؤلات حول تقييم قيمة اللاعبين المرتفعة، خصوصاً مع تكرر إصابات اللاعب البرازيلي الغائب للإصابة حالياً في إعارته مع ليفربول.