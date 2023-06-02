تسريبات مثيرة تكشف حقيقة انتقال لوكا مودريتش إلى الأهلي

مفاجآت جديدة عن لوكا مودريتش بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي

مرة يقال إنه إلى سيذهب إلى النصر وفي ساعات أخرى إلى الاتحاد، ولكن ما أجمعت عليه التقارير الصحفية؛ هو دخول الأهلي بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني.

وحسب هذه التقارير، قدّم النادي الأهلي، عرضًا إلى مودريتش، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو 2023؛ وسط احتمالية كبيرة لحسم الصفقة.

ومن ناحيتها، نفت الإعلامية الرياضية أرانشا رودريجيز، المُقربة من البيت المدريدي، موافقة مودريتش، على عرض الراقي، أو حتى التفكير فيه.

وكشفت رودريجيز عبر مساحة صحيفة عكاظ بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن كل المعلومات القادمة من بيئة النجم الكرواتي ومن داخل الريال، تؤكد على أن اللاعب سيستمر مع العملاق الإسباني، في الموسم الرياضي القادم.

وأضافت: "ولكن.. في عالم كرة القدم، قد تتغير الأمور سريعًا"؛ في إشارة إلى إمكانية تراجع اللاعب عن قراره، والموافقة على الانتقال إلى الأهلي، خلال الأيام القادمة.