تسريبات خطيرة .. نائب رئيس لجنة الحكام لبرشلونة: أرسلوا أموالي وإلا ستحدث فضيحة

الأمور تزداد صعوبة على النادي الكتالوني

فصل جديد يظهر في القضية المثارة حاليًا حول منح برشلونة أموالًا لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيجريرا.

صحيفة "موندو" الإسبانية، عثرت على البورفاكس الذي أرسلته اللجنة السابقة إلى رئيس برشلونة وقتها جوسيب ماريا بارتوميو في 2018، والذي شهد تهديدات بالكشف عن "جميع المخالفات".

ونشرت الرسالة التي بعث بها نيجريرا إلى برشلونة بعد إيقاف المدفوعات التي كان يتم إرسالها للحصول على مشورة تحكيمية.

وقال نائب الرئيس السابق في رسالته:"إذا لم يكن هناك اتفاق فإن جميع مخالفات النادي التي عرفها وعايشها ستظهر دون اعتبار".

وأضاف:"لا أعتقد أن ظهور فضيحة أخرى سيكون في صالح النادي".

وشهد المنشور نفسه ظهور بعض المعلومات حول دفع النادي الكتالوني أكثر من 6 ملايين يورو منذ عام 2001.