ثورة في عالم الكرة .. تسريبات تكشف عن قميص إنتر "الغريب" الموسم المقبل!

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كشفت تقارير عن التصميم الخاص الذي ينوي إنتر استخدامه لقميصه الأساسي في موسم 2024-2025 المقبل.

ويحمل القميص أهمية خاصة كونه سيحمل راعياً جديداً، على الأغلب شركة بتسون السويدية للمراهنات، بعد انتهاء عقد باراماونت.

وأوضح موقع "fcinter1908" في بث حي عن لجوء النيراتزوري لقسم القميص إلى شطرين، شطر بخطوط أفقية، وشطر آخر بخطوط عمودية، كلاهما بالألوان السوداء والزرقاء.

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وشرح الموقع أن الهدف أن يكون القميص بتصميمه الغريب فريداً من نوعه من أجل الاحتفال ببلوغ النادي لقبه العشرين في مسابقة الدوري، والذي يملك فرصة حسمه رسمياً الجولة المقبلة ضد ميلان قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وحال التتويج، سيحظى إنتر بفرصة وضع نجمة ثانية على القميص أعلى شعاره كما تنص التقاليد في إيطاليا، بالإضافة لشعار "السكوديتو" الشهير بألوان علم إيطاليا.