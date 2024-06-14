تسديدة صاروخية.. الكشف عن سرعة هدف فولكروج المذهل

صاروخية فولكروج تذهل الجميع في افتتاح اليورو...

أطلق نيكلاس فولكروج، لاعب منتخب ألمانيا، تسديدة صاروخية سكنت شباك منتخب اسكتلندا، في افتتاح مباريات يورو 2024، على ملعب أليانز آرينا.

وتغلب المنتخب الألماني، على نظيره الأسكتلندي بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا، مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة يورو 2024.

وشارك فولكروج، كبديل في الشوط الثاني وسرعان ما ترك بصمته بتسديدة صاروخية سكنت الشباك، وبحسب شبكة "ESPN" فإن سرعة الكرة وصلت إلى 110 كيلومتر في الساعة.

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وكاد أن يضيف فولكروج، الهدف الثاني الشخصي له والخامس له، في الدقائق الأخيرة، ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني، يتسعد لمواجهة المجر، مساء الأربعاء المقبل ضمن إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخب سويسرا.