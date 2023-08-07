"تسديدة رائعة يا ميجان" .. دونالد ترامب يستغل رابينو للهجوم على رئيس أمريكا!

الرئيس السابق للولايات المتحدة يهاجم خليفته بعد توديع كأس العالم للسيدات..

استغل دونالد ترامب رئيس السابق للولايات المتحدة خسارة منتخب بلاده أمام السويد بركلات الترجيح في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 وتوديع المنافسات مبكرًا، ليشن هجومًا عنيفًا على خليفته جو بايدن.

منتخب الولايات المتحدة للسيدات سقط بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح أمام نظيره السويدي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب "AAMI Park" في مدينة ملبورن الأسترالية بالتعادل السلبي.

ترامب نشر عبر حسابه على موقع "Truthsocial" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الخسارة كانت صادمة وغير متوقعة.

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وكتب ترامب: "تعد الخسارة الصادمة وغير المتوقعة تمامًا التي تعرض لها فريق كرة القدم النسائية الأمريكي أمام أمام السويد بمثابة رمز كامل لما يحدث لأمتنا التي كانت يومًا ما عظيمة تحت قيادة غير الكفؤ جو بايدن".

وأضاف: "كان العديد من لاعبات الفريق معاديات بشكل علني للولايات المتحدة، ولم تتصرف أي دولة أخرى ولو بشكل قريب حتى بهذه الطريقة".

واختتم ترامب تغريدته موجهًا الحديث إلى ميجان رابينو قائدة منتخب الولايات المتحدة للسيدات، والتي انتقدت سياساته علنًا في أكثر من مناسبة أثناء توليه رئاسة البلاد.

وكتب ترامب: "تسديدة رائعة ميجان، الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم"، في إشارة إلى إضاعة قائدة الفريق الأمريكي ركلة الترجيح الرابعة، والتي كانت كفيلة بتأهل الفريق إلى ربع النهائي.