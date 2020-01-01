تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري التونسي

فيروس كورونا يستمر في الانتشار

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كرة القدم التونسية لأحد لاعبي الدوري.

وتوقف النشاط الرياضي في أكثر من دولة حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، خوفًا على عناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة كورونا في الكرة التونسية للاعب عمر زكري.

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عمر زكري هو لاعب في فريق اتحاد بن قردان الذي لعب في الدوري التونسي الممتاز، وتم التأكد من إصابته بعد ظهور حالته إيجابية.

ويحتل بن قردان المركز السابع في الدوري التونسي برصيد 23 نقطة بعد مرور 16 جولة في البطولة المكونة من 14 فريق.

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فيروس كورونا انتشر بشكل سريع بين دول العالم ليتسبب في تجميد الكثير من الأنشطة الرياضية وغير الرياضية بسبب خطورته وسرعة انتشاره.

وفرضت الكثير من الدول نظام الحظر الجزئي وبعضهم الحظر العام من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا.