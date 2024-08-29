"تستطيع المزاح!".. تشيفرين يقصف جبهة زلاتان ويذكره بنقطة ضعفه في كرة القدم

هل يستطيع أحد الانتصار على زلاتان؟

"قصف" ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "جبهة" المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2024-2025.

وفي الفيديو الدعائي الخاص بالحفل، ظهر تشيفرين وزلاتان وجيانلويجي بوفون وهم يقومون بدعاية للبطولة.

أثناء الفيديو، سأل تشيفرين زلاتان: "ما رأيك في الشكل الحالي للبطولة؟ فأجاب زلاتان: "دائمًا ما كانت لدي مشكلة مع دوري أبطال أوروبا".

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رد عليه تشيفرين مازحًا: "لأنك لم تفز به من قبل" فأجاب عليه زلاتان: "أرى أنك تستطيع إلقاء المزاح أيضًا!".

ورغم أن زلاتان مثل كلًا من يوفنتوس وبرشلونة وميلان وإنتر وأياكس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، إلا أنه لم ينجح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا على الإطلاق طيلة مسيرته.