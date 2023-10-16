"تسبب في هبوط الأهلي التاريخي" .. عودة هذا المدرب إلى دوري روشن السعودي!

عودة أحد المتهمين بالتسبب في كارثية النادي الأهلي التاريخية

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بعد أن تسبب في هبوط النادي الأهلي "التاريخي"، يستعد أحد المدربين الأجانب؛ للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مرة أخرى.

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الأهلي هبط لأول مرة في تاريخه، إلى دوري يلو، بنهاية موسم 2021-2022؛ وذلك بسبب مجموعة من الأزمات الفنية والإدارية والمالية الكارثية.

هذا المدرب الذي ساهم في هبوط الراقي؛ هو الألباني بيسنيك هاسي، حيث أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، اقترابه من نادي الحزم السعودي، رسميًا.

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الصحيفة كشفت عن أن إدارة نادي الحزم، ستعلن في الساعات القادمة، التعاقد مع هاسي؛ لخلافة البرتغالي فيليب جوفيا، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأوضحت أن المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، كان الخيار الأول للنادي؛ إلا أن المفاوضات فشلت، ليتم التوجه إلى المدرب الألباني.

بيسنيك هاسي البالغ من العمر 51 سنة، قاد النادي الأهلي، في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، محققًا 6 انتصارات فقط، مقابل 10 تعادلات و9 هزائم، في 25 مباراة رسمية.

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