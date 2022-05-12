تزامنًا مع وصوله الرياض .. نيوكاسل يُطلق حسابه بالعربية

مباراة ودية منتظرة بين الفريق الإنجليزي والهلال السعودي

وصلت بعثة نيوكاسل الإنجليزي العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأحد وحظيت باستقبال ممتاز في فندق الإقامة، وقد أطلق النادي تزامنًا مع ذلك على تويتر حسابه الناطق باللغة العربية.

صندوق الاستثمار السعودي كان قد استحوذ قبل عدة أشهر على النادي الإنجليزي، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام الهلال مساء الخميس القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية المقام حاليًا في السعودية.

نيوكاسل أطلق حسابه بالعربية على المنصة الزرقاء من خلال تغريدة كتب فيها "من العاصمة الرياض، نيوكاسل يُطلق حساب تويتر الناطق بالعربية".

من العاصمة الرياض، #نيوكاسل يُطلق حساب تويتر الناطق بالعربية 👋



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#نيوكاسل_في_الرياض — نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) December 4, 2022

أضاف "تابعونا لمعرفة أحدث أخبار نيوكاسل يونايتد"، وقد ألحق التغريدة بهاشتاج "نيوكاسل في الرياض".

يُشار إلى أن حساب موسم الدرعية على تويتر أعلن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تبدأ أسعارها من 25 ريال سعودي وصولًا إلى 75، فيما يبلغ سعر التذكرة الفضية التي تتضمن مزايا أخرى 1500 ريال سعودي.