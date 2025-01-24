ليس أرنولد وحده .. ريال مدريد يتحرك بقوة لخطف لاعب جديد من ليفربول

حل عاجل لإنقاذ دفاع الملكي

ارتبط الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، منذ فترة طويلة بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن يبدو أن الميرنجي يطارد الآن أحد زملائه في الفريق.

وأفادت مصادر قريبة من ليفربول لشبكة "CaughtOffside"، أنه على الرغم من تقدم إدارة الريدز في العمل لتجديد عقد إبراهيما كوناتي، فإن ريال مدريد يسعى أيضًا وراء المدافع الفرنسي لإقناعه بالانضمام إلى كتيبة الملكي في المستقبل القريب.

إبراهيما كوناتي (25 عامًا)، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2026، وبات قطعة أساسية في دفاعات الريدز بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك، حيث لعب هذا الموسم 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

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وأشارت الشبكة، إلى أن ريال مدريد يسعى للدخول في مفاوضات مباشرة بشأن المدافع الفرنسي وحسم الصفقة خلال الصيف المقبل، إذا لم يقرر اللاعب التجديد للريدز.

ويعاني ريال مدريد على مستوى الدفاع هذا الموسم، بعد إصابة الثنائي الإسباني داني كارباخال والبرازيلي إيدير ميليتاو، وعدم اقتناع الجماهير بأدء تشواميني كقلب دفاع بجوار أنطونيو روديجر.