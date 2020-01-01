تريزيجيه قريب من الرحيل إلى وجهة مفاجئة

تريزيجيه قد يرحل عن أستون فيلا تجاه نادٍ آخر في البريميرليج

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بات قريبًا من الرحيل عن صفوف أستون فيلا، والبقاء في البريميرليج.

وكان تريزيجيه قد قدم موسمًا جيدًا مع فريقه الصاعد من دوري الدرجة الأولى، وذلك رفقة مواطنه الظهير الأيمن أحمد المحمدي.

المزيد من الفرق

وفي الوقت الحالي، بدا أن تريزيجيه قد اعتاد الأجواء الإنجليزية وأصبح قادرًا على مواصلة الرحلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، كشفت بعض المصادر الصحفية في إنجلترا عن عرض قريب من قبل نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع الجناح المصري.

وبحسب ما ورد فإن نيوكاسل قد بدأ رفقة العديد من الأندية حول العالم في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية من الآن تحسبًا للخسائر المحتملة بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا للصحفي مانو لونجون فإن نيوكاسل مستعد للدخول في سباق التعاقد مع النجم المصري صاحب الـ 25 عامًا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مارادونا | مدمن مخدرات لا يتوقف عن إهانة ميسي ورونالدو وبيليه

يذكر أن تريزيجيه قد ساهم هذا الموسم في 4 أهداف خلال 24 مباراة، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وقاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس كاراباو بهدف قاتل في الدور نصف النهائي.