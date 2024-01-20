تروي ديني: علاقتي بصديقتي حرمتني من اللعب في السعودية!

كان سيتلقى الراتب الأعلى بمسيرته

كشف المهاجم الإنجليزي تروي ديني، عن تلقيه عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، ولكنه لم يوافق عليه في نهاية الأمر بسبب صديقته.

ديني تحدث لصحيفة "ذا صن" البريطانية عن المنتقدين لجوردان هندرسون بعد فشل تجربته مع الاتفاق، ليتطرق إلى ما حدث عندما أتيحت له فرصة اللعب بدوري روشن السعودي.

وقال صاحب الـ35 سنة:"أود أن أعرف كم عدد المنتقدين الذين يمكنهم رفض فرصة الحصول على راتب صافي قدره 20 مليون جنيه استرليني، لقد عُرض علي مبلغ كبير في الصيف الماضي للعب بالدوري السعودي وفكرت جديًا في الأمر".

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وأضاف:"كنت في بداية عامي الخامس والثلاثين وعلمت وقتها أن أيام لعبي أصبحت معدودة، ربما ليس نفس المبلغ الذي تلقاه هندرسون ولكنه كان من الممكن أن يكون الراتب الأعلى في مسيرتي على الإطلاق".

وتابع:"الراتب كان يفوق ما حصلت عليه كقائد لواتفورد في الدوري الإنجليزي، الأمر كان مغريًا ولكن كان لدي أسبابي الخاصة لرفض هذه الخطوة".

وعن سبب الرفض:"أنا لست متزوجًا من شريكتي ومن المقرر أن نعقد قراننا هذا الصيف، وبموجب القانون السعودي لا يمكننا العيش بمنزل واحد معًا وكذلك مع أطفالنا، كما أنه لا توجد أي استثناءات للاعبي كرة القدم".

وفي نهاية حديثه شدد المهاجم المخضرم على احترامه للثقافة السعودية والقوانين الخاصة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه لو كان وافق على العرض كان سيرسل صديقته للعيش في دبي بينما يبقى هو في السعودية.