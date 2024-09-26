بعد ترك المباراة في اللحظات الأخيرة .. آرسنال يضطر لتقديم الاعتذار لمانشستر سيتي!

آرسنال يعتذر لمانشستر سيتي...

شهدت مباراة مانشستر سيتي، وآرسنال الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، الكثير من الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

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وتقدم إرلينج هالاند، لصالح مانشستر سيتي في أول 10 دقائق من المباراة، قبل أن يعود آرسنال، في النتيجة ويتعادل ثم يتقدم بهدفين مقابل هدف، حتى الدقيقة 98 عندما خطف جون ستونز الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

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وانفجر ملعب الاتحاد، بسبب الاحتفالات بالتعادل القاتل، مما دفع تيم لويس المدير التنفيذي لنادي آرسنال، إلى مغادرة الملعب دون تحية إدارة مانشستر سيتي، بحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية.

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وأشار التقرير إلى أنه أمام موقف تيم لويس، اضطر أعضاء مجلس إدارة آرسنال، للذهاب لتقديم الاعتذار ومشاركة الحديث مع نظرائهم في مانشستر سيتي، داخل ملعب الاتحاد.

وفقد آرسنال، فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل مع مانشستر سيتي، إذ وصل الفريق اللندني إلى النقطة 11 في المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن السيتيزينز متصدر الترتيب مع مرور خمس جولات من الموسم.