بعد تدهور صحته .. تركي بن سلمان يتحرك لإنقاذ أسطورة الهلال!

أسطورة الهلال استنجد بالمسؤولين بسبب حالته الصحية المتدهورة

تحرك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان، من أجل إنقاذ أحد أساطير نادي الهلال، بعد مناشدة الأخير بسبب تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

وكان صالح النعيمة أسطورة الهلال، قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" ظهر اليوم الأربعاء مناشدًا المسؤولين، من أجل دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بسبب تدهور حالته الصحية.

وكتب النعيمة: "نظرًا إلى أنني أعاني من ظروف صحية سيئة جدًا، وحالتي الصحية تسوء يومًا بعد يوم، فإنني أناشد من يهمه الأمر من المسؤولين بمساعدتي للدخول والعلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ولا أراكم الله مكروهًا فيمن تحبون".

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وبعد ساعتين فقط من تغريدة النعيمة، غرد بتغريدة أخرى مفادها: "أشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز، لسؤاله عن حالتي الصحية وتوجيهه بدخول مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي أتواجد به الآن".

وأضاف: "كما أشكر معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، للوقوف والسؤال عن حالتي، والشكر موصول لكل من سأل ودعا لي ولكل مريض".