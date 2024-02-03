تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن كأس موسم الرياض!

رئيس هيئة الترفيه يكشف عن شكل الكأس وعن مفاجأة تخص مباراة الهلال والنصر

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن مفاجأة مدوية بشأن مباراة كأس موسم الرياض المقبلة، التي ستجمع بين الهلال والنصر، لتحديد البطل الذي سيحمل اللقب.

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب كينجدوم أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، من أجل تحديد بطل كأس موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، فيها صورة الكأس الذي سيحصل عليه الفريق الذي سيحسم اللقب لصالحه في مواجهة الخميس.

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وجاء نص تغريدة آل الشيخ كالآتي: "الكأس سيكون جاهزًا للبطل يوم الخميس، الحدث الأثوى في موسم الرياض و 100 دولة حول العالم ستشاهده، النصر سيدخل بفرصتين الفوز أو التعادل، والهلال بفرصة واحدة الفوز ولا غير الفوز".

وأضاف: "8 فبراير يوم للتاريخ، لا تقولون ودية، ما عندنا شيء ودي كل شيء محسوب، ستكون درجة حرارة الملعب 16".

ويحتاج الهلال لتحقيق الانتصار على النصر من أجل حسم اللقب، بينما يكفي العالمي التعادل فقط لحسم اللقب.