تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت ستحدث في كأس موسم الرياض

رئيس هيئة الترفيه يتحدث عن مفاجآت كأس موسم الرياض

Shahid

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عدة مفاجآت ستحدث في مباراة كأس موسم الرياض، التي ستجمع بين فريق يحمل اسم "موسم الرياض" والذي يضم لاعبين من الهلال والنصر، ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام مباراة كأس موسم الرياض مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

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وقال آل الشيخ خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "سيكون هناك شاشات عرض وفرق سامري، بجانب وصلات غنائية وعدد من المميزات الأخرى للجماهير".

وتابع: "بدأ مشرف الغامدي صاحب تذكرة فوق الخيار في جني مزايا التذكرة، بحضوره مأدبة العشاء استقبل خلالها نجوم الهلال والنصر يوم الأربعاء الماضي".

وعن النقل التفزيوني قال آل الشيخ: "سيتم نقل المباراة من اليابان إلى هاواي مجانًا، وستُنقل المباراة عبر 5 مناطق وهي التايم سكوير في نيويورك والأفنيور في الكويت، ومول مصر وميدان بيكاديلي في لندن وبوليفارد الرياض".

واختتم آل الشيخ تصريحاته موجهًا رسالة إلى الجماهير: "أتمنى منكم الصمت لمدة ساعتين، لأن هناك روحًا رياضية رائعة وصداقات بين اللاعبين، وأريد من الجمهور نقل صورة جيدة إلى العالم الذي سيشاهد اللقاء، وأن نكشف لهم إمكانياتنا في التشجيع".

Shahid