تركي آل الشيخ يرد على أنباء كيد الأهلي ومساندة الهلال

رئيس هيئة الترفيه السعودي يكشف عن حقيقة مساندة الهلال أمام الأهلي

على الرغم من تأكيده في أكثر من مناسبة، على أنه أصبح بعيدًا عن مجال كرة القدم، باستثناء الفريق الذي يمتلكه ألميريا الإسباني، إلا أن بعض الأخبار يتم تداولها عن دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لبعض الأندية العربية.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول دعم تركي آل الشيخ، لنادي الهلال السوداني، في مباراته ضد الأهلي المصري، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورد آل الشيخ على تلك الشائعات قائلًا: "غير صحيح، وكلام غير دقيق، كل محبتي لأهلي في السودان، ولكن أنا استقلت من سنتين، أرجو تحري الدقة وعدم نشر الشائعات، ولا علاقة لي بكرة القدم العربية، وتركيزي منصب على عملي، وفي الكرة على نادي ألميريا الإسباني".

وكانت الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، تؤكد على أن تركي آل الشيخ، قام برصد مكافأة للاعبي الهلال، من أجل الفوزعلى الأهلي، بصفته رئيسًا شرفيًا للنادي السوداني، وهو ما نفاه رئيس هيئة الترفيه.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال مساء يوم السبت المقبل، في مباراة مصيرية، ستحسم المتأهل بينهما رفقة صن داونز الجنوب إفريقي، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.