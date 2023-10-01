تركي آل الشيخ: هذا ردي على معاداة الأهلي وحقيقة محاولات إقالة جيسوس من الهلال!

رئيس الهيئة العامة للترفيه يدافع عن نفسه ضد العديد من الاتهامات التي وجهت إليه في الآونة الأخيرة..

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن العديد من المفاجآت الخاصة بالأندية السعودية، ورد على بعض الاتهامات التي وجهت إليه من جماهير بعض الأندية.

آل الشيخ أجرى مداخلة مطولة مع الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يذاع عبر قناة "MBC Action"، وتطرق خلالها إلى الحديث عن موسم الرياض 2023، وعلاقته الحالية بالأندية السعودية.

وقال رئيس هيئة الترفيه في تصريحاته عند سؤاله عن عقد الهلال لاستغلال ملعب "كينجدوم أرينا" الجديد: "مدة عقد الملعب هي 4 مواسم، والهلال سيبدأ الدفع المالي للملعب بداية من أغسطس المقبل".

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وأضاف: "فعاليات موسم الرياض تم جدولتها في 2024 لتتناسب مع استحقاقات الهلال في الملعب الجديد، وحصلنا على 40 مليون ريال من عقد الهلال لاستغلال الملعب".

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة مدوية تخص موسم الرياض، حيث قال: "حصلنا على موافقة نادٍ أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميصه، ولدينا بالفعل العديد من الفعاليات المتنوعة خلال الموسم".

فيما رد آل الشيخ على الاتهامات التي وجهت له بأنه كان سببًا في إقالة البرتغالي جورج جيسوس من الهلال في 2019، حيث قال: "والدي كان يعتقد أنني كنت خلف إقالة جيسوس من الهلال في 2019، لكن هل من المعقول أن أتدخل في إقالته بعد خروجي من الوزارة بشهرين؟!".

كما دافع رئيس هيئة الترفيه عن نفسه فيما يخص الشائعات حول محاربته للأهلي بالذات، وقال في هذا الصدد: "هل من المعقول أن أحارب الأهلي؟ تذكروا كيف حليت موضوع الأهلي في قضية العويس، هناك أعضاء شرف في الأهلي مشكلتهم فقط مع تركي آل الشيخ".

فيما تطرق كذلك للحديث عن نادي النصر، قائلًا: "واجبنا الاحتفال بالنصر بعد تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، النصر يملك بالفعل النجم الأكثر تأثيرًا في العالم، ولدينا طلبات من أندية عالمية لملاقاة النصر في كأس موسم الرياض".