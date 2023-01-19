تركي آل الشيخ: مبابي لا يصلح لكرة القدم بل سباقات الجري

مبابي أحرز هدفًا لباريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض من أصل خمسة أهداف سجلها فريقه

Shahid

وصف تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب باريس سان جيرمان، بأنه لاعب يتعب نفسية متابعه، موضحًا أنه يصلح لسباقات الجري وليس كرة القدم.

مبابي قاد فريقه ليلة أمس الخميس، لتتويج بكأس موسم الرياض بعد الفوز أمام نجوم الهلال والنصر بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد الملك فهد الدولي.

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وسجل الفرنسي أحد الأهداف الخمسة من ضربة جزاء، فيما أضاف ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وماركينيوس وهوجو إيكيتيكي الأربعة الآخرين.

وكتب وزير الترفيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة مشيدًا بصاحب الـ24 عامًا: "مبابي لاعب متعب للنفسية ...المفروض مايلعب كوره ... المفروض سباق ١٠٠ متر ... جد هو المستقبل ... مش ممكن!".

يذكر أن رباعية الفريق السعودي سجلها كريستيانو رونالدو "هدفين"، جانج هيون سو وأندرسون تاليسكا.

Shahid