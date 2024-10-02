برعاية تركي آل الشيخ .. حقيقة مواجهة ريال مدريد للأهلي أو الزمالك على الأراضي السعودية

الحديث زاد عن هذه القمة الكروية..

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن حقيقة "رعاية" معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، لمباراة كبرى في المملكة، بين الأهلي أو الزمالك المصريين والعملاق الإسباني ريال مدريد، من خلال "موسم الرياض".

السعودية وبرعاية آل الشيخ، استضافت يوم الجمعة الماضي، بطولة كأس السوبر الإفريقي 2024، والتي توّج الزمالك بلقبها؛ بعد الفوز على الأهلي بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي من المباراة.

وفي هذا السياق.. كتب فايق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "قرأت بعض الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص مباراة تجمع بين بطل السوبر الإفريقي وبطل السوبر الأوروبي، أو مباراة تجمع بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا، برعاية (موسم الرياض)".

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الإعلامي الرياضي المصري أكد أن تركي آل الشيخ، لم يدل بأي تصريحات تخص إقامة أي مباراة من هذا النوع، لا بين بطل السوبر الإفريقي وبطل السوبر الأوروبي، ولا بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا.

وأضاف فايق: "من باب الشفافية وتوضيح الأمور.. لم يتم التطرق أيضًا من قريب أو بعيد، عن مباراة يتم تنظيمها بواسطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برعاية (موسم الرياض).. فبرجاء توخي الدقة في كل ما يتم نشره وتداوله في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما حصل الزمالك على السوبر القاري، في الوقت الذي حصد فيه ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.