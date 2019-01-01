تركي آل الشيخ يوضح موقفه النهائي من بيع بيراميدز

مالك نادي بيراميدز يضع القول الأخير في بيع النادي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، عن تراجعه في التفكير ببيع النادي، لمستثمر أجنبي آخر.

وألمح آل الشيخ، من قبل في مكالمة تلفزيونية، أنه يدرس بيع النادي، خاصة عقب الفوز على الأهلي في الدوري بهدفين لهدف.

ونشر مالك نادي بيراميدز، مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وعلق قائلاً: "لن أبيع".

وظهر في نهاية الفيديو، رسالة من أعضاء الفريق إلى تركي آل الشيخ، وجاءت على النحو التالي: "كما بدأناها معاً، لابد وأن ننهيها معاً"

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر، بعد لعب 17 مباراة.