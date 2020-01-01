تركي آل الشيخ يوضح حقيقة انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

رئيس الأهلي الشرفي يكشف حقيقة اقتراب انتقال أحمد فتحي لنادي بيراميدز.

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، حقيقة الصورة المتداولة لأحمد فتحي لاعب الأهلي ومسؤولي نادي بيراميدز.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، صورة لأحمد فتحي، رفقة ممدوح عيد المدير التنفيذي الحالي لنادي بيراميدز، وحمادة إسماعيل مدير أعمال تركي آل الشيخ في مصر.

آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي الصورة المتداولة لأحمد فتحي، معلقًا عليها: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات، ولم يعد لي أي صلة بنادي بيراميدز منذ أن قمت ببيعه".

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جاء ذلك بعدما أعلن أحمد فتحي يوم الأربعاء الماضي، عن عدم نيته لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، مفضلًا الرحيل عن صفوفها، وخوض تجربة جديدة.

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وانتشرت أنباء حول اقتراب أحمد فتحي من الانضمام لصفوف بيراميدز بداية من الموسم القادم، بناء على تصريحات وكيل أعماله السابق نادر شوقي.

وخرج أحمد فتحي بتصريحات صحفية، يؤكد خلالها على أن رغبته في اللعب بشكل مستمر هي الدافع وراء رحيله عن صفوف الأهلي.