تركي آل الشيخ يواصل التطوير في نادي ألميريا ويعد بالمزيد

ألميريا يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثاني الإسباني برصيد 39 نقطة

زف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني بشرة جديدة لجماهير ناديه بشان ملعب الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني تصريحات آل الشيخ التي أكد فيها ان المُضي قُدمًا نحو تطوير النادي والملعب.

وقال بيان النادي الإسباني على لسان آل الشيخ : ""لقد أكملنا تجديد نظام الإضاءة، إنه أحد الأحدث في أوروبا. وذلك جزء من المرحلة الأولى من تجديد الاستاد".

وأضاف : "ستتم عملية تجديد الاستاد على مرحلتين، واحدة قبل الصيف والأخرى قبل بداية الموسم الجديد، كل ذلك بعد نهاية جميع المباريات، مع وعد بأن يكون ملعبًا رائعًا، ونأمل أيضًا في الانتهاء من الأعمال الورقية للأكاديمية لبدء العمل وجعلها واحدة من الأفضل في أوروبا".

وفيما يخص التعاقدات في الميركاتو الشتوي قال بيان النادي نقلاً عن آل الشيخ : "بالنسبة للتعاقدات، فأعد جماهيرنا، إذا سارت الأمور على ما يرام، فهناك صفقة جديدة في الأيام الثلاثة المقبلة، أتمنى حظًا سعيدًا للنادي".

ويسير النادي الإسباني تحت قيادة تركي آل الشيخ بخطى ثابتة، حيث يُنافس الفريق بقوة على التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني وهو ما وعد به رجل الأعمال السعودي عند وصوله للنادي.

ميسي: ريال مدريد كان أكثر قوة في وجود كريستيانو رونالدو

يُذكر أن ألميريا يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثاني الإسباني برصيد 39 نقطة، خلف المتصدر نادي قادش صاحب الـ44 نقطة.