تركي آل الشيخ يُعلن عن مباراة تاريخية في موسم الرياض

مباراة كبرى في الرياض

أعلن تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن مفاجأة سارة جدًا لجماهير السعودية تمثلت في إقامة مباراة تاريخية ضمن موسم الرياض خلال يناير القادم.

وزارة الترفيه السعودية تُقيم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية ضمن موسم الرياض الذي سينطلق في الـ11 من أكتوبر القادم تحت شعار "2019 كان تخيل … 2021 تخيل أكثر".

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المستشار السعودي أعلن إقامة مباراة تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر السعوديين.

ولم يُحدد آل الشيخ موعد المباراة بالتحديد لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها ستُقام في يناير القادم على كأس موسم الرياض، مؤكدًا أن الفريق الفرنسي سيحضر بكامل نجومه.

إذ كتب عبر تويتر "عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض. ترقبوها في يناير القادم".

عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض 🔥⚽️🇸🇦

ترقبوها في يناير القادم#سان_جيرمان_في_موسم_الرياض@PSG_inside@Alhilal_FC @AlNassrFC pic.twitter.com/L854h2WrJR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2021

باريس سان جيرمان ضم مؤخرًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، وقد تكون تلك المباراة هي زيارته الأولى للمنطقة العربية بالقميص الفرنسي.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتضن العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال عام 2021، أبرزها كأس العالم للأندية في كرة اليد بجانب كأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني.

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