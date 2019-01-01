تركي آل الشيخ يُعلق على قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت اليوم بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في موعد أخر بعد مباراة القمة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة فريقه أمام نادي الأهلي المصري.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، أعلنت اليوم بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في موعد أخر بعد مباراة القمة.

وكتب آلأ الشيخ عبر حساب الرسمي بموقع "فيس بوك" : "أشكر اتحاد الكرة علي حرصه علي تطبيق مبدأ " تكافؤ الفرص " بين الفرق المتنافسة علي الدوري العام".

وأضاف آل الشيخ : "بيراميدز جاهز للعب في اي بطولة .. دوري .. كأس .. دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة علي العدل بين كل الاندية ... شابو الاستاذ المحترم هاني ابوريدة".

تقارير صحفية تشير إلى أن الأهلي اقترب بالفعل من تمديد عقد جونيور أجايي خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على اللاعب.✍️ pic.twitter.com/Vn2lvHl4UI — جول مصر (@goaleg) February 9, 2019

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً كبيراً حول مصير مباراة الأهلي وبيراميدز، حيث رفض الثاني خوض المباراة إلا بعد لعب مباراة الأهلي والزمالك، بينما رفض الأهلي تعديل جدول الدوري.