تركي آل الشيخ يعرض على عماد النحاس فترة معايشة مع مدرب عالمي

نادي المقاولون يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، دعوة خاصة إلى المدير الفني عماد النحاس المدير الفني للفريق المقاولون العرب لخوض تجربة معايشة مع مدرب عالمي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعرض فيها آل الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق لخوص تجربة معايشة في أوروبا.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" صباح الخميس :"عماد النحاس مدرب كبير وتاني مرة بقول آخر الموسم لو عاوز معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيس للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي".

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إدارة نادي المقاولون العرب كانت قد أعلنت عن تجديد تعاقدها مع النحاس خلال الفترة المقبلة لمدة موسم إضافي مع الفريق.

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يُذكر أن نادي المقاولون يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.