تركي آل الشيخ يعرض المساعدة في علاج لاعب الأهلي

كان اللاعب قد عاد مؤخرًا بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بالرباط الصليبي

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي عن رغبته في المساعدة بعلاج لاعب النادي الأهلي المصري محمد محمود.

محمد محمود كان قد غادر مران الأهلي أمس الأربعاء بعد شعوره ببعض الآلام في الركبة، وذهب للمستشفى من أجل اجراء بعض الفحوصات، مع وجود احتمالات لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بالرباط الصليبي بعد أول مبارياته كلاعب أساسي مع النادي الأهلي أمام سموحة يناير الماضي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز".

شكوك حول مداهمة إصابة الرباط الصليبي من جديد لمحمد محمود

يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع محمد محمود يناير الماضي قادمًا من نادي وادي دجلة، وشارك في أول مباراة بشكل أساسي أمام سموحة في لكنه خرج مصابًا بالرباط الصليبي.