تركي آل الشيخ يشكر إدارة الأهلي ومحمود الخطيب

تمنى مجلس الإدارة الشفاء العاجل لآل الشيخ، بسبب مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي على رسالة إدارة النادي الأهلي بشان الاطمئنان على الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

آل الشيخ كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "اشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل ... انا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن ان شاءالله ... لا اراكم الله مكروه في غالي".

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تمنى مجلس الإدارة الشفاء العاجل لآل الشيخ، بسبب مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وجاء برسالة النادي الأهلي "نتمنى الشفاء العاجل له داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل خير".

الأهلي يدعم تركي آل الشيخ في مرضه

تركي آل الشيخ اتخذ نفس الموقف الداعم تجاه بيبو خلال الفترة الماضية، حيث يعاني هو الآخر من مشكلات صحية، حتى قام بزيارته في منزله، لأول مرة بعد فترة من الخلافات بينهما.

الأمور عادت إلى نصابها بين رئيس القلعة الحمراء ووزير الترفيه السعودي بعد عام كامل من الخلافات، حتى أعلن الأخير تنازله عن كافة القضايا وفتح صفحة جديدة مع الأهلي وجمهوره.