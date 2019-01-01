تركي آل الشيخ وأمير مرتضى يسخران من حكم مواجهة الأهلي وسموحة

المارد الأحمر خطف الفوز +90، هو ما أحدث اعتراضات واسعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سببت أحداث مواجهة الأهلي وسموحة حالة من الجدل الكبير حتى دفعت تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز، وأمير مرتضى؛ المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، للسخرية بطريقة خاصة.

المباراة أقيمت على استاد بتروسبورت، بقيادة الحكم أمين عمر، ونجح الشياطين الحمر في تسجيل هدف الفوز بها في الدقيقة 8+90، وهو ما دعى البعض للاعتراض مؤكدين أن الهدف جاء بعد انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وعاوزينا منجبش حكام أجانب".

فيما علق المشرف العام على الفارس الأبيض، عبر حسابه على "تويتر": "الحل هو حكام من الصين!!".

الحل هو حكام من الصين !! — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 11, 2019

يذكر أن المباراة توقفت بعد الهدف لبضع دقائق، إثر اعتراضات كبيرة من حسام حسن؛ المدير الفني لسموحة، وجهازه المعاون، بجانب دخولهم في اشتباكات مع جمهور القلعة الحمراء الحاضر للقاء.

الفوز حافظ للمارد الأحمر على الصدارة برصيد 70 نقطة (30 مباراة) بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب الوصافة (31 مباراة)، وسبع نقاط عن الزمالك (28 مباراة)، صاحب المركز الثالث.