تركي آل الشيخ : لن أنسى التجاوز في حق والدتي

وتشهد الفترة الحالية حالة جدل بين مسؤولي نادي الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية "فيس بوك".

تركي آل الشيخ كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "لن أنسى أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم".

وتشهد الفترة الحالية حالة جدل بين مسؤولي نادي الأهلي وبيراميدز على خلفية مطالبة كل منهم تأجيل مباراتي الدوري والكأس.

في مثل هذا اليوم عام 2005.. ودعت الكرة المصرية الحارس التاريخي للنادي الأهلي ثابت البطل 🙏



من المواقف التي لا تنساها جماهير الأهلي له "عندما كان مديرًا للكرة في النادي الأهلي أصر على حضور مباراة القمة أمام الزمالك علي الرغم من مرضه الشديد، وبالفعل توفي بعد المباراة بساعات". pic.twitter.com/GV4HN7lR1b — جول مصر (@goaleg) February 14, 2019

وأتبعها آل الشيخ ، بنشر صورة لمحمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة الفريق اليوم أمام سموحة.

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وعلق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الصورة: "لاعب ليه مستقبل كبير".

يُذكر أن نادي بيراميدز يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.