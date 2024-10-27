"كلمات تركي آل الشيخ دفعتني للاستقالة واتحاد الكرة يخاف من إعلام الأندية" .. رئيس لجنة التوثيق السابق يثير الجدل!

ماذا قال؟

كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن تفاصيل مثيرة للجدل، حول كلمات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وهيئة الرياضة سابقًا، التي دفعته إلى تقديم استقالته، كاشفًا عن أزمة كبرى يرتكبها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه الأندية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن إلغاء لجنة توثيق البطولات، خلال سبتمبر 2017، وما توصلت إليه من نتائج، مع ترك أمور التوثيق للأندية والاتحادات الرياضية، وفق ما تملك من سجلات وما تعتمد عليه من توثيق تاريخي لبطولاتها ومشاركاتها في مختلف الألعاب، فيما قرر تركي الخليوي تقديم استقالته من رئاسة اتحاد اليد أيضًا، عقب إلغاء لجنة التوثيق، قبل أن يعلن اتحاد الكرة، برئاسة ياسر المسحل، عام 2021، عن عودة "توثيق البطولات".

وأوضح الخليوي، عبر بودكاست "المواجهة مع البكيري"، أنه قبل رئاسة لجنة التوثيق، بشروط؛ وهي عدم التدخل في عمله، ويتم ترك اللجنة حتى تنتهي في عملها، ثم يتم تقييم أعمال اللجنة، ولا تكون مثل اللجان السابقة التي تعقد اجتماعًا أو اثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الخليوي "لم أكن أول مرشح لرئاسة لجنة التوثيق، وتركي آل الشيخ قرر إلغاء اللجنة، وصار بعد شهر اجتماع مع الإعلاميين، وأحد مراسلي القنوات التليفزيونية، قال إنه ثار على التوثيق، قائلًا (أي توثيق؟ أول ركلة ركنية .. وأشياء من هذا القبيل)، وأثرت فيّ هذه الكلمات، بعد المجهود الكبير الذي بذلناه، وقلت لأبي ناصر إني رئيس اللجنة، وكذلك اتحاد اليد وعضو لجنة أولمبية - أخذتها بأعلى الأصوات -، ويثار هذا الكلام، فكتبت استقالتي وأرسلتها لسكرتير الاتحاد، وطالبته بإرساله إلى اللجنة الأولمبية".

وفي سياق آخر، انتقد الخليوي، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بوصفه بأنه يخاف من إعلام الأندية، مضيفًا أنه إذا تم توجيه معلومة تتضمن هجومًا ضد لجنة التوثيق، ولم يتم الرد عليها، تعد مسلّمة ومعمول بها، وإشكالية اتحاد القدم أن الإعلام يختبط ويروح وهو (ساكت)، إذا كتبت قرارًا يجب أن تذكر حيثياته، هل أنت خائف من قول الهلال ما عليه، أو النصر أو الاتحاد؟".