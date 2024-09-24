لم يتأخر أبدًا .. تركي آل الشيخ يضرب مفاجأة قناة النصر بمشروع أكبر للهلال ويتحدى بقوة!

تركي آل الشيخ يواصل إسعاد جماهير الهلال..

ردًا على قناة النصر السعودي.. زفّ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بشرى سارة إلى جماهير عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر أعلن بشكل رسمي، مساء يوم الجمعة الماضي، إطلاق "قناته التلفزيونية" الجديدة، عبر منصة "دازن" العالمية؛ وهي الأولى من نوعها في الدوري السعودي للمحترفين.

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لكن رد آل الشيخ لم يتأخر؛ حيث أعلن معالي المستشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إطلاق قناة الهلال بمنصة "دازن" العالمية، وبرعاية "موسم الرياض".

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وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه أن إطلاق قناة الهلال؛ تأتي لتعزيز حضور الزعيم الهلالي "عالميًا"؛ خاصة مع مشاركته في مونديال الأندية، صيف العام القادم.

وكشف تركي آل الشيخ عن أن قناة الهلال الجديدة؛ ستتضمن برامج مدعومة من "موسم الرياض"، بالإضافة إلى أخبار حصرية خاصة.

وأخيرًا.. أشار آل الشيخ إلى أنه تحدى مالك "دازن"، بأن قناة نادي الهلال الجديدة ستتخطى الـ"مليون مشترك"، مطالبًا من جماهير الزعيم أن يثبتوا له هذا الأمر.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، ساهم في منح نادي الهلال ملعب "المملكة آرينا"، التابع للهيئة العامة الترفية؛ مقابل إطلاق اسم "موسم الرياض"، على أحد المدرجات.