تركي آل الشيخ يُوضح حقيقة تواجد مدرب برشلونة في الدوري المصري

هل كان سيُدرب بيراميدز؟ المستشار السعودي يُجيب

أوضح المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا والرئيس الشرفي للنادي الأهلي حقيقة ما أثير حول تواجد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في الدوري المصري.

سيتين كان قد قال مؤخرًا أنه كان يستعد للتدريب في الدوري المصري قبل أيام من تلقيه عرضًا من برشلونة والموافقة عليه، وقد أكد آل الشيخ ذلك الحديث ملمحًا لأنه كان خلف تلك القصة لكن دون الكشف عن هوية الفريق المصري المقصود.

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وقد أثارت تلك التصريحات الجدل في الإعلام والشارع الكروي المصري وزعم البعض أن نادي بيراميدز الذي كان آل الشخ يمتلكه هو النادي المعني بالأمر، لكن الأخير أوضح الحقيقة عبر منشور جديد نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك.

إذ أكد آل الشيخ أن بيراميدز لم يكن النادي المقصود في حديث كيكي سيتين بل نادٍ آخر كان سيشتريه بعد بيع بيراميدز لكنه ألغى المشروع بعد الصلح مع إدارة الأهلي وتجاوز الخلافات السابقة.

إذ كتب "لا علاقة لبيراميدز في قصة كيكي سيتين، القصة باختصار أنني كنت على وشك تملك نادٍ جديد في الدوري المصري وكان سيُدربه وقد وقعنا العقود"

أضاف "كان هذا في ظل عدم وضوح علاقتي بالنادي الأهلي، لكني ألغيت الفكرة حين اتضحت الأمور. كيكي سيتين كان سيصل القاهرة ويبدأ التدريب بعدها بثلاثة أيام، لكن حين جاء عرض برشلونة أخبرته أنه لا يجب أن يُفوت الفرصة. هذه القصة ولكني لن أكشف عن الفريق المقصود والذي يمتلك مستقبلًا جيدًا".

جدير بالذكر أن كيكي سيتين تولى مسؤولية تدريب البارسا بعد إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي لسوء النتائج.