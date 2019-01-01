تركي آل الشيخ يرغب في الاستحواذ الكامل على ألميريا

هل ينجح آل الشيخ في الاستحواذ على 100% من أسهم ألميريا؟

الاستحواذ الكامل على نادي ألميريا بنسبة 100%، هو ما يشغل بال المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي الإسباني، ورئيس هيئة الترفية السعودية حاليًا.

نادي ألميريا كان أعلن خلال شهر نوفمبر الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفع آل الشيخ نسبة تملكه للنادي الإسباني، لتصل إلى 99.8%.

وأشارت صحيفة "دياريو دي ألميريا" الإسبانية إلى أن تركي آل الشيخ، عرض شراء النسبة المتبقية من أسهم النادي بأربعة أضعاف قيمتها، ولكن المساهمين أصحابها رفضوا هذا العرض المغري.

وكانت البداية في شهر أغسطس الماضي، عندما أعلن تركي آل الشيخ، الاستحواذ على النسبة الأكبر من أسهم نادي ألميريا، مقابل 25 مليون يورو تقريبًا، ليكون مالك النادي، وأكبر مساهم فيه.

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الصحيفة الإسبانية أكدت على أنه تم التصديق على الاقتراح بمنع المساهمين الأقلية، من الإشراف على حسابات النادي، ومعرفة ما يتم داخل الاجتماعات، ولن يكون لهم أصوات معارضة داخل المجلس.

ويحتل ألميريا المركز الثاني برصيد 36 نقطة، خلف قادش المتصدر برصيد 43 نقطة، في ترتيب فرق الدوري الإسباني الدرجة الثانية.