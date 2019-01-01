مدربه السابق: تركي آل الشيخ ساهم في تراجع الزمالك هذا الموسم

أزمة كبيرة يعيشها الفريق الأبيض هذا الموسم

قال عصام مرعي المدرب العام السابق لفريق الزمالك أن المستشار السعودي تركي آل شيخ هو أحد الأسباب التي أدت لتراجع الفريق هذا الموسم.

ويعيش الفريق الأبيض موسمًا صعبًا، سواء على صعيد الأداء والنتائج في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، أو قدرته على سداد مستحقات لاعبيه ودخوله في أزمات معهم لهذا السبب أدت أخيرًا لفسخ حمدي النقاز عقده من طرف واحد.

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وخسر الزمالك مباراته الأخيرة في الدوري المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وأثيرت أقاويل في الإعلام أن اللاعبين تمردوا ولعبوا المباراة بتهاون اعتراضًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، لكن تم نفي الأمر من جانب مرتضى منصور رئيس النادي الذي عقد اجتماعًا مع اللاعبين وصرف لهم 10 ملايين جنيهًا مصريًا.

مرعي حل ضيفًا على قناة تايم سبورت وقال أن الزمالك استفاد الموسم الماضي من تركي آل الشيخ، سواء بالدعم المالي المباشر أو من بيع لاعبيه إلى بيراميدز وهو ما أنعش خزينته بما يقرب من 100 مليون جنيه مصري.

أضاف "تراجع الزمالك هذا الموسم له عدة أسباب بينها النواحي التسويقية وغياب دعم تركي آل الشيخ للنادي، الزمالك استفاد الموسم الماضي من 100 مليون جنيه تقريبًا عائد بيع لاعبيه إلى بيراميدز".

"الوضع اختلف هذا الموسم والنتيجة أن النادي تأخر في سداد المستحقات المالية المطلوبة للاعبين، كما أن تسريب عقود بعض اللاعبين أدى لتفكيك الفريق".

وأخيرًا نفى مرعي وجود أي تخاذل من اللاعبين بسبب أزمة المستحقات، مؤكدًا أنهم أظهروا الموسم الماضي قدراتهم الكبيرة بفوزهم ب لقب الكونفدرالية وتصدرهم الدوري جل فترات الموسم، كما شدد على حاجة الفريق لمدير كرة قوي لإعادة الفريق من جديد بجانب ضرورة تحديد أهداف الموسم خاصة مع مطالبة الجماهير الفوز بالدوري.