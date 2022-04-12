تركوا الإحماء للتصوير معه .. سحر ميسي يضرب نجوم أستراليا

حتى الخصوم يحبون ميسي

استغل نجوم أستراليا المقابلة الخاصة ببلادهم ضد الأرجنتين بدور الستة عشر من كأس العالم لالتقاط الصور مع قائد ونجم التانجو ليونيل ميسي.

الأرجنتين انتصرت بصعوبة على أستراليا بهدفين مقابل واحد مساء السبت، وسجل ميسي الهدف الأول وقدم عرضاً مميزاً ليقود بلاده للدور المقبل.

وقبل اللقاء، توجه مجموعة من نجوم أستراليا للنجم الأرجنتيني في الممر المؤدي للمباراة، ومنهم ماركو تيليو وكيانو باكوس لالتقاط الصور التذكارية مع نجم بي إس جي.

تيليو نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام عقب اللقاء وعلق: "أشعر بالنعمة للمشاركة في هذه التجربة الرائعة وتعلم الكثير، ومقابلة مثلي الأعلى وأفضل لاعب في العالم، شكراً أستراليا".

وضربت الأرجنتين موعداً مع هولندا في الدور ربع النهائي مساء الجمعة المقبلة، في إعادة للقاء الذي تكرر في نهائيات 2014، 2006، 1998، و1978.