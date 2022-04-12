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كأس العالم - دور ال١٦

تركوا الإحماء للتصوير معه .. سحر ميسي يضرب نجوم أستراليا

هيثم محمد
11:07 ص غرينتش+3 4‏/12‏/2022
Keanu Baccus Lionel Messi Argentina Australia Qatar 202
حتى الخصوم يحبون ميسي

استغل نجوم أستراليا المقابلة الخاصة ببلادهم ضد الأرجنتين بدور الستة عشر من كأس العالم لالتقاط الصور مع قائد ونجم التانجو ليونيل ميسي.

الأرجنتين انتصرت بصعوبة على أستراليا بهدفين مقابل واحد مساء السبت، وسجل ميسي الهدف الأول وقدم عرضاً مميزاً ليقود بلاده للدور المقبل.

وقبل اللقاء، توجه مجموعة من نجوم أستراليا للنجم الأرجنتيني في الممر المؤدي للمباراة، ومنهم ماركو تيليو وكيانو باكوس لالتقاط الصور التذكارية مع نجم بي إس جي.

@goalar

ربحنا شوفتك يا ميسي 🥹😅

♬ original sound - جول العربي - Goal

تيليو نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام عقب اللقاء وعلق: "أشعر بالنعمة للمشاركة في هذه التجربة الرائعة وتعلم الكثير، ومقابلة مثلي الأعلى وأفضل لاعب في العالم، شكراً أستراليا".

وضربت الأرجنتين موعداً مع هولندا في الدور ربع النهائي مساء الجمعة المقبلة، في إعادة للقاء الذي تكرر في نهائيات 2014، 2006، 1998، و1978.

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