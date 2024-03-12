تركه من يده ويريد دفع 30 مليون يورو لضمه.. هل فشل برشلونة في ملف نجم بورتو؟

صفقة تدل على إخفاق البلوجرانا؟

في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة لانتداب محور ارتكاز من أعلى طراز للموسم الجديد، يبرز اسم لاعب بورتو ونجم برشلونة السابق نيكو جونزاليس كخيار متاح.

اللاعب الذي كان برشلونة مصرًا على إعارته الموسم الماضي ثم رضخ للبيع مقابل 8.5 مليون يورو من أجل إنقاص فاتورة الرواتب والتعافي من الأزمة الاقتصادية، توهج بشكل كبير مع العملاق البرتغالي.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن اجتماعًا جرى بين جوان لابورتا رئيس برشلونة وجورج مينديش وكيل اللاعب، وتناقشا حول مستقبل ناشئ "لا ماسيا" السابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيكو جونزاليس سعيد للغاية في بورتو، لكنه يرى أيضًا أن عليه اتخاذ خطوة أعلى في مشواره الاحترافي، وقد يمثل برشلونة له هذا الترقي.

برشلونة يملك خيار شراء ممتد حتى 2025 يحق له فيه استعادة نيكو مقابل 30 مليون يورو، هذه هي القيمة التي يتعين على نادي البلوجرانا دفعها من أجل هذا اللاعب الذي كان حتى الأمس القريب بين صفوفه.